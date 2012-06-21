Відразу після зимових канікул у всіх школах Донеччини запровадили ще один урок — «Факультатив із поліцейським». Головна його відмінність від інших предметів полягає в тому, що учням не доведеться готувати домашні завдання та складати екзамени. Проте й ставитися до цих занять безтурботно і легковажно в школярів також немає ніяких підстав. Оцінки за подібне навчання їм виставлятиме подальше життя, оскільки метою цих уроків — зустрічей із правоохоронцями — є намагання допомогти дітям і підліткам розібратися в складних ситуаціях, із якими вони часто стикаються на вулиці, в школі чи вдома.
Зважаючи на близькість до зони бойових дій та інші непрості реалії прифронтового краю, одним із найголовніших завдань «Факультативу із поліцейським» є намагання навчати дітей уникати небезпеки, що може загрожувати життю. Причому, на жаль, нерідко малі донеччани потрапляють у схожі ситуації не тільки через власну безпечність, а ще й через відсутність елементарного виховання і навіть байдужість батьків. Тому поряд із відповідною роботою в родинах із дорослими правоохоронці також почали працювати в школах безпосередньо з дітлахами. «Це роблять для того, щоб своєчасно виявити проблеми, від яких потерпають діти, та запобігти складним наслідкам. Також дуже важливо, аби вони зрозуміли, що ми — старші друзі, які здатні їм допомогти в будь-якій ситуації», — каже ініціатор проекту начальник головного управління Національної поліції України в Донецькій області В’ячеслав Аброськін. Таке завдання поставлено й перед відділом ювенальної превенції кол-центру «102» єдиного аналітичного сервісного центру, де працюють оператори з досвідом роботи з дітьми різного віку.
Поліцейські оперативно реагують на всі звернення наймолодших мешканців краю. Лише за перший тиждень нинішнього року до кол-центру, який обслуговує Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ та Торецьк, по допомогу звернулися більше двох десятків дітей, а торік надійшло майже 1200 таких викликів.
Уже вирішено, що перший урок для учнів однієї зі шкіл Маріуполя проведе керівник обласної поліції В’ячеслав Аброськін. А в інших навчальних закладах Донеччини з дітьми будуть зустрічатися керівники територіальних підрозділів поліції, а також працівники різноманітних служб — оперативники карного розшуку, психологи, бійці підрозділів спеціального призначення, кінологи, піротехніки. Є намір проводити ці заняття у формі невимушеного спілкування, діалогу та відповідей на запитання, які турбують школярів.