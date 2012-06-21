Останнім часом на українському фармацевтичному ринку значно збільшилася кількість підробок – за статистикою, щонайменше 40% ліків виявилися фальсифікатом. Експерти запевняють: перевірити медичний препарат на якість можна за допомогою спеціальної онлайн-бази.
Про це повідомляє «Вечірній Київ».
Відповідна програма містить усю необхідну інформацію про товари в українських аптеках, надану Держлікслужбою, тому виявити підробку можна швидко. Така система створена для того, щоб споживачеві було легше орієнтуватися у великому асортименті, адже тільки на території нашої держави в обігу перебуває щонайменше 12 тисяч препаратів.
Втім, попри можливість швидкої перевірки, київські аптеки вщерть переповнені фальсифікатом. У кращому випадку їх споживання просто не вилікує жодної хвороби, але існує ймовірність того, що самопочуття тільки погіршиться.
За словами ініціатора проекту «Ліки-контроль», IT-фахівця Наталії Гуран, вона сама свого часу випадково придбала підробку, тому і вирішила створити єдину базу, яка б допомогла викрити такі товари на полицях аптек. Єдина система базується на загальному списку препаратів, які офіційно зареєстровано на території України. Пізніше її доповнили інформацією, наданою Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками, а також усіма необхідними інструкціями з протипоказаннями. Перевірити придбані ліки можна дуже просто, адже кожен користувач отримає покрокову інструкцію.
Експерт додала, що протягом кількох місяців функціонування такого нововведення у столичних аптеках виявили щонайменше шість сотень нелегальних препаратів, які не лише не допомагають, а й шкодять здоров'ю.
Портал «Знай.ua»