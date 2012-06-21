Цими днями на підставі ухвал Ковпаківського районного суду Сум оперативні та слідчі працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Сумській області провели обшуки у місцях незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, офісних, складських приміщеннях і транспортних засобах.
За повідомленням прес-служби ГУ ДФС у Сумській області, йдеться про широкомасштабну спецоперацію з припинення діяльності організованої злочинної групи, яка контролювала роботу трьох підпільних цехів з виготовлення фальсифікованого алкоголю та його реалізації через Інтернет-сайти. Правоохоронці встановили, що зловмисники закуповували етиловий спирт та елітний алкоголь відомих світових брендів через посередників на території Білорусі, а потім поза митним контролем переправляли в Україну.
Алкогольні напої виробляли в антисанітарних умовах, змішуючи спирт із водою і додаючи есенцію. Оскільки використовували потужне обладнання, то обсяги «бормотухи» сягали промислового рівня. Замасковані незаконні виробництва, офіси та склади були розміщені на території Києва та Київської області. Як розповів начальник ГУ ДФС у Сумській області Олексій Мазуренко, за результатами слідчих дій виявлено та вилучено близько 61,3 тонни сировини, алкогольного фальсифікату, елітної лікеро-горілчаної продукції, обладнання тощо на загальну суму понад 18 мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження, у рамках якого триває досудове слідство.