Схему нелегального виробництва та реалізації контрафактних лікеро-горілчаних виробів, що діяла у Васильківському та Покровському районах Дніпропетровщини, викрила Служба безпеки України спільно з поліцією.
Тільки за добу троє ділків виготовляли зі спирту невстановленого походження більше ніж п’ять тисяч пляшок «продукції». Потім горілку з підробленими марками акцизного збору направляли до району проведення АТО та реалізували у торговельних мережах сходу України. Про це повідомляє прес-група УСБУ в Дніпропетровській області.
Лабораторний аналіз зразків алкоголю показав вміст небезпечних речовин, ідентичних виявленим патогенам у спиртових сумішах, вживання яких призвело до масових летальних випадків та отруєнь восени 2016 року у різних регіонах держави.
Під час обшуків за місцями незаконного виготовлення та зберігання контрафакту правоохоронці вилучили понад 12 тисяч літрів алкогольної продукції з фальсифікованими акцизними марками, устаткування для її розливу, понад 170 тисяч гривень готівки, печатки, електронні носії інформації та документацію щодо проведення торгових операцій.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.