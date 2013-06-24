Фермерам потрібно подати заявки через ДАР до 20 липня.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) за фінансової підтримки Урядів Японії та Норвегії реалізує програму підтримки малих фермерів під час осінньої посівної кампанії 2023 року. Заявки на участь у програмі приймаються через Державний аграрний реєстр(ДАР) до 20 липня 2023 року. Про це повідомляє прес-офіс Мінагрополітики.

Програма реалізується в дев'яти найбільш постраждалих від війни областях України, а саме в Сумській, Чернігівській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. У межах програми кожен відібраний фермер отримає 2 тонни насіння озимих культур, достатніх для засіву 10 гектарів землі. Заявники можуть обрати одну з двох озимих культур: пшеницю або ячмінь.

У програмі можуть брати участь лише фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які здійснюють свою діяльність у вищезазначених областях та володіють або орендують сільськогосподарські угіддя площею від 5 до 100 гектарів.

Будь ласка, зверніть увагу, що участь у цій програмі залежить від своєчасного фінансування з боку партнерів та доступності насіння від місцевих постачальників. Подання заявки за цією програмою не гарантує, що допомога буде надана.

Кінцевий термін подання заявки – 20 липня 2023 року.