Друга за величиною у світі транснаціональна фармацевтична корпорація Novartis обмежує свою роботу в росії через вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням напресреліз Novartis.

«Novartis засуджує (російську – ред.) війну в Україні. Цей неспровокований акт насильства завдає шкоди невинним людям і суперечить нашій місії покращувати здоров’я людей у всьому світі», – заявили в компанії.

У Novartis додали, що запровадили комплекс заходів, які включають призупинення капітальних інвестицій, реклами в ЗМІ та інших промоційних послуг в росії. Також компанія призупиняє початок нових клінічних випробувань та зарахування нових учасників в наявні дослідження.

Зазначається, що фармацевтичний гігант за останні кілька днів дістав понад 600 тис. упаковок антибіотиків, знеболювальних, серцево-судинних та онкологічних засобів, щоб забезпечити постачання тих, хто покладається на ці ліки в Україні та в прикордонних районах, де люди шукають притулку.

Novartis також пожертвувала 3 млн дол. благодійним організаціям, які підтримують біженців і переміщених осіб в Україні та прикордонних країнах.

«Ми продовжуємо підтримувати наших працівників та їхні сім’ї в Україні, а також тих, хто залишив країну. Наші думки з громадянами України, Novartis продовжуватиме вносити свій внесок у гуманітарні зусилля в Україні та для народу країни», – заявили у компанії.

Як повідомлялося, президент рф путін 24 лютого оголосив війну Україні і розпочав масштабне вторгнення. Російські війська обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, проводять масовані обстріли житлових районів українських міст та селищ із використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

США, Європейський Союз та інші країни застосували санкції проти росії як країни-агресора, міжнародна ізоляція якої посилюється з кожним днем.