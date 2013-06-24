Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу закликають Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) під час пленарного засідання в Парижі 19—23 червня внести російську федерацію до чорного списку як юрисдикцію з високим рівнем ризику.

Міністр фінансів України Сергій Марченко офіційно звернувся до міністрів фінансів та інших міністерств, відповідальних за політику протидії відмиванню коштів у країнах-членах та спостерігачах FATF, із проханням підтримати внесення росії до чорного списку за принципові порушення стандартів FATF.\

FATF очолює глобальну боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. 24 лютого 2023 року FATF призупинила членство росії в організації. Вона висловила глибоке занепокоєння «повідомленнями про торгівлю зброєю між російською федерацією та юрисдикціями, що перебувають під санкціями ООН (Іраном і Північною Кореєю), а також злочинною кіберактивністю рф».

«Проте росія не припинила свою зловмисну поведінку і надалі порушує стандарти FATF та створює серйозні ризики для глобальної фінансової системи», — зазначив Сергій Марченко.

рф вчинила нові порушення з моменту призупинення її членства, зокрема терористичні акти, які створюють ризики для тисяч цивільних осіб. Так, 6 червня зруйнувала Каховську дамбу в Херсонській області, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф у Європі за останні десятиріччя. Цим актом терору вона наражає на небезпеку тисячі цивільних осіб і руйнує екосистеми для майбутніх поколінь. Це ще більше ускладнює технічне обслуговування найбільшої атомної електростанції в Європі, оскільки катастрофа може вплинути на рівень води, яку використовують для охолодження реакторів.

рф продовжує фінансувати розповсюдження ядерної зброї: 25 травня вона санкціонувала передачу тактичної ядерної зброї білорусі, що стало першою передачею ядерної зброї за межі росії з часів розпаду радянського союзу.

росія торгує зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН. Судна під російським та іранським прапорами маскують судноплавні маршрути в Каспійському морі, щоб торгувати зброєю й уникати санкцій. Аналітики очікують, що 2023 року рівень недобросовісної діяльності та сірих суднозаходів на Каспійському морі залишатиметься високим.

2023 року росія збільшила інтенсивність кібершпигунських атак на урядові організації щонайменше 17 європейських країн. Вона використовує віртуальні активи для обходу перевірок щодо протидії відмиванню грошей та обходу економічних санкцій.

росія продовжує скоювати предикатний злочин — торгівлю людьми. У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд звинуватив путіна та інших російських посадовців у депортації українських дітей з окупованих регіонів, що створило ризик торгівлі людьми.

У березні 2023-го росія офіційно вийшла із Групи держав проти корупції (GRECO). Комітет Ради Європи MONEYVAL висловив занепокоєння щодо ризиків збільшення рівня корупції в росії.

«Внесення росії до чорного списку обмежить її доступ до зовнішніх ринків та вимагатиме від усіх юрисдикцій FATF застосовувати посилену перевірку й ефективні контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійно зростаючих ризиків, які створює росія. Це захистить глобальну фінансову безпеку, допоможе закрити лазівки в санкційних режимах і зупинити неспровоковану і незаконну війну проти України», — підкреслив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

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