У Танзанії новий вид динозаврів-гігантів з довгою шиєю. Вчені вже віднесли їх до сімейства зауроподів, що жив на землі в крейдяний період.
Нову викопну рептилію назвали Шінгопана сонгвенсіс, що з суахілі перекладається як «широка шия».
Скам'янілості виявили в районі Східно-Африканського розлому, який називають також Великоюю рифтовою долиною.
«Цей вид титанозаврів жив на Землі приблизно 70-100 мільйонів років назад», – стверджують Патрік О'Коннор і Ненсі Стівенс, палеонтологи з університету Огайо, які працювали на розкопках.
Аналіз скам'янілостей показав, що Шінгопана більше схожа на південноамериканських титанозаврів, ніж на інших африканських гігантів.
«У Шінгопана мала рідних братів у Південній Америці, тоді як інші африканські титанозавра були йому далекими родичами, – стверджує автор дослідження Ерік Горскек, палеонтолог з Музею природної історії в Чикаго. – Це відкриття показує, що фауна північних і південних районів Африки в крейдяний період дуже відрізнялася, але в той же час, була тісно пов'язана з фауною Південної Америки».