Журнал LANDLORD опублікував рейтинг 25 провідних алкогольних компаній України, які «витримали удар», завданий ринку політикою держави. Рейтинг компаній формувався на основі показників чистого прибутку підприємств за підсумками 2015 року. Аналітики видання оцінювали ринкові показники діяльності компаній, а також їх фінансову звітність, передає УНН.
За даними журналу, минулий рік для представників алкогольного бізнесу, став справжнім тестом на виживання через неодноразове підвищення владою акцизів, зокрема й на пиво також. Як наслідок, у країні значно знизилися об’єми виробництва легальної алкогольної продукції в Україні.
Втримувати свої позиції легальні виробники алкогольних напоїв намагаються за рахунок експорту, показники якого протягом восьми міс. 2016 року зросли на чверть.
Тож, за даними рейтингу, до ТОП-10 фаворитів увійшли такі алкогольні компанії:
№ 1 — Баядера Груп
№ 2 — Оболонь
№ 3 — Carlsberg Україна
№ 4 — САН ІнБев Україна
№ 5 — Українська дистрибуційна компанія
№ 6 — Eastern Beverage Trading Україна
№ 7 — ЛВН Лімітед (Nemiroff)
№ 8 — Нові продукти
№ 9 — Перша приватна броварня
№ 10 — Перший національний виноробний холдинг
Нагадаємо, за словами британського експерта Ніла Сміта, через підвищення вартості спирту на 20% горілчаний бізнес в Україні стає просто не ліквідним. За таких умов виробити пляшку горілки в ЄС стає дешевше.
Додамо, що англійський фінансист Ніл Сміт з 2011 року — є інвестором Eastern Beverage Company (№ 6 у рейтингу), одного з найбільших світових виробників алкогольної продукції. В Україні його інтереси представляє компанія Eastern Beverage Trading (торгові марки Medoff, Arctica, Природна колекція, Наша Марка, Рідна Роса, Мерная, LONGmixER).