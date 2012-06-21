Днями в Миколаєві стартував чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юнаків та дівчат. Це перші змагання в новозбудованому корпусі фехтувальної зали СДЮШОР, що біля парку «Перемога». Адже лише тиждень тому зал урочисто відкрив Президент України Петро Порошенко.
Грандіозний проект — будівництво в парку спортивного містечка з фехтувальним комплексом — влада замислила ще у 2013 році. Втім, комплекс для фехтування так і не було відкрито вчасно, адже скінчилися кошти, надані на той рік. Наприкінці 2013-го готовність об’єкта становила 40 відсотків. Це перший в Україні фехтувальний зал, який будували з нуля. В проекті враховано побажання спортсменів та зокрема олімпійської чемпіонки Ольги Харлан, яка на всіх рівнях добивалася добудови залу. Майже сотня юних спортсменів з Києва, Миколаївської, Харківської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей відкрили чемпіонат урочистим парадом. Вони поборються у всеукраїнських відбірних змаганнях за право участі в чемпіонаті Європи з фехтування серед шаблістів вікової категорії «кадет». У відкритті змагань взяли участь керівники області та міста, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, заслужені тренери та спортсмени.
«Нині це найкращий фехтувальний зал в Україні, — зазначив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В’ячеслав Бонь. — Упевнений, що серед вас є майбутні чемпіони України, Європи, світу».
Варто зазначити, що цього року роботи ще на одному спортивному об’єкті, який роками не могли відремонтувати, буде завершено. За ініціативи голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка з обласного бюджету на 2017 рік спрямовано 8 мільйонів гривень на реконструкцію Миколаївського шахового клубу. Після оновлення він також зможе влаштовувати змагання українського та міжнародного рівнів, як і цей новий фехтувальний комплекс.