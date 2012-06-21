Цього літа виповнилося 17 років з дня створення військ зв’язку ЗСУ. До початку збройного конфлікту на Донбасі оснащення військ зв’язку складалося зі зразків часів Радянського Союзу. Війна дала поштовх: нині триває переоснащення підрозділів зв’язку новими цифровими засобами, розроблення ядра автоматизованої системи ЗСУ, що дасть змогу пришвидшити процеси управління. Посилюється захист інформації й кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони та ЗСУ. Завдяки захищеній системі організовано перехід на електронний документообіг у міністерстві.
Та хоч би яким стрімким був технологічний розвиток систем зв’язку, безпека любить перевірені методи збереження інформації. Як зауважив під час брифінгу на тему «Забезпечення зв’язком військ ЗСУ» начальник військ зв’язку Збройних сил України — начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Рапко, є таке поняття, як стійкість зв’язку. Це коли одночасно передають інформацію по радіо, через дротові канали і щоб підстрахуватися — через кур’єра. Цей вид зв’язку найнадійніший, він ніколи не зникне.
— Є документи, передача яких покладається лише на фельд’єгерсько-поштовий зв’язок, навіть більше: на конкретну людину з особливими якостями характеру і підготовки. Будь-яку зашифровану інформацію можна розшифрувати. Тому давній випробуваний спосіб доставляння секретних документів через фельд’єгеря житиме, — сказав Володимир Рапко.
А тому й підготовка фахівців цієї професії також триватиме.
— Щоб користуватися новим парком техніки й активно брати участь у розвитку військ зв’язку, потрібні освічені офіцери, сержанти й солдати, які знаються на сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологіях. Таких фахівців-зв’язківців готують у трьох військових вишах. Це Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, коледж сержантського складу та об’єднаний навчально-тренувальний центр військ зв’язку, — поінформував військовий посадовець.
Також на базі військових вишів функціонують тримісячні офіцерські курси, по завершенні яких найкраще підготовлені сержанти військ зв’язку з вищою освітою отримують первинне офіцерське звання молодший лейтенант.
— Спираючись на досвід АТО, торік ми докорінно змінили програму підготовки фахівців для військ зв’язку. Зокрема переглянули вимоги до практичних навичок випускників у галузі телекомунікацій і радіозв’язку, підготували перелік того, що належить їм знати й уміти. На основі бойового досвіду оновлено всі навчальні програми, до проведення занять широко залучаємо й цивільних спеціалістів, — додав Володимир Рапко.
Фахівці з кібербезпеки на міжнародних змаганнях посідають призові місця. Яскравим прикладом здібностей наших фахівців ЗСУ й оснащення стала остання кібератака вірусом «Petya», який не завдав шкоди комп’ютерним системам ЗСУ. Нині всі бойові частини мають цифрову прив’язку до стаціонарної системи зв’язку.
Також Володимир Рапко розповів про створення національної системи супутникового зв’язку, платформ для повітряних ретрансляторів:
— За результатами випробувань та аналізу стану виконання контрактів на закупівлю радіостанцій виробництва компаній Aselsan та Elbit Systems LTD ультракороткохвильові радіостанції компанії Aselsan визнано такими, що за тактико-технічними характеристиками відповідають визначеним вимогам і найкраще адаптовані до систем зв’язку ЗСУ.
Відповідаючи на запитання про обмеження бійців у використанні в зоні АТО мобільних телефонів, генерал повідомив, що таке рішення приймають командири підрозділів — залежно від ситуації. Він наголосив, що військові мають дотримуватися правил безпеки під час користування мобільним зв’язком. Адже супротивник за сигналами телефонів може визначити місця перебування або скупчення особового складу. Але, зауважив генерал-майор, із будь-якого військового телефона військовослужбовці можуть безкоштовно телефонувати на міжміські й мобільні номери в Україні.