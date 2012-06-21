Згідно законопроекту пенсійної реформи, для фермерів введуть обов'язкові внески в Пенсійний фонд. Сьогодні вони є добровільними.
Про це розповів заступник міністра соцполітики Микола Шамбір.
«Ця зайнятість є офіційною, але люди не платять внески. Колись вони досягнуть пенсійного віку, і держава повинна буде надавати їм соціальну допомогу. Хочемо охопити пенсійним страхуванням всі категорії працюючого населення», – зазначив Шамбір.
Для працівників особистих селянських господарств Міністерство соцполітики наразі шукає шляхи залучення до обов'язкового і добровільного пенсійного страхування.