Останнього пленарного ранку літа система «Рада» зафіксувала на моніторі 329 зареєстрованих народних депутатів. Однак сесійна зала парламенту була напівпорожньою. Але «Година запитань до уряду» відбулася згідно з порядком денним.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував на вересень презентацію програми підтримки фермерства зокрема в сегменті тваринництва і заявив про готовність розпочати фінансування. «Ми створили робочу групу з Міністерством аграрної політики, до якої входять усі асоціації фермерів. Наступного тижня відбудеться зустріч. Цільова програма підтримки фермерства охоплюватиме цільову підтримку тваринництва, фермерських господарств. Для нас дуже важливо дати поштовх розвитку малих фермерських господарств, які мають стати основою нашого аграрного сектору. Для нас надзвичайно важливо реалізувати весь потенціал в рослинництві, тваринництві, переробці», — цитує його слова департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. Остаточно сформувати програму слід до 1 серпня.
Прем’єр має намір залучити широке коло громадськості, експертного середовища й профільних об’єднань до розроблення та обговорення моделі обігу земель. «Україні, фермерству, агросектору потрібен новий закон про обіг земель і вдосконалення чинних механізмів оренди землі. Закон має діяти в інтересах відродження українського фермерства», — сказав Володимир Гройсман, додавши, що уряд намагається протидіяти земельному рейдерству. Кілька схвалених постанов КМУ, на його думку, стали перепоною для незаконних дій проти власників і орендарів землі.
Потім глава уряду закликав підтримати законопроект щодо нарахувань плати за користування газорозподільними мережами, які експлуатують приватні облгази на безплатній основі.
«Ми працюємо, щоб дати місцевим органам влади змогу управління мережами на рівні міст, районів. Щойно знайдемо правильне юридичне рішення, потрібен буде закон, який дасть нам змогу нараховувати плату за користування мережами», — додав Прем’єр.
Після того як глава уряду доручив віце-прем’єр-міністру Павлові Розенку створити спеціальну робочу групу з розроблення програми лікування дітей, міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що запровадження візового режиму з РФ не дасть Україні бажаного ефекту. Навпаки, воно створить значні проблеми, й Росія ними скористається для подальших провокацій і продовження політики обмеження для громадян України, які живуть на окупованих територіях.