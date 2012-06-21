23 лютого у Львові розпочався міжнародний фестиваль фантастичного кіно. Він є наймаштабнішими показами міжнародного фестивалю фантастичного короткого метра Best Sci Fi.

До програми фестивалю увійшли найкращі фантастичні фільми з Іспанії, США, Франції, Ізраїлю та Хорватії.

Пригоди в часі, космічні подорожі, зустріч з позаземними цивілізаціями, штучний інтелект і майбутнє Землі все це і багато іншого чекає на відвідувачів фестивалю.

Крім України, фестиваль відбудеться у Польщі, Литві, Іспанії, Швейцарії, Мексиці, Білорусі, Казахстані, Молдові тощо.

Zaxid.net