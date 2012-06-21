У неділю у місті Глухів на Сумщині вшосте відкрили фестиваль льону і конопель «Льон-Фест 2017», ініціатором якого є мер Глухова Мішель Терещенко. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
«На всіх гостей чекає цікава та насичена програма, розрахована й на дорослих, й на малечу. Унікальність цьогорічного заходу полягає в розміщенні святкового майданчика на найбільшому в світі полі льону площею 320 гектарів», — розповів учасникам заходу Терещенко.
Святкова програма на цьому полі під Глуховом передбачає частування гостей фіточаями з самовара на багатті та їжею з конопель і льону, дефіле мод від місцевих красунь в лляних сукнях відомих українських дизайнерів, показ нової колекції лляної одягу від Zeta Atelier, конкурс краси «Міс льон 2017», анімацію для дітей, фотосесію для всіх охочих сфотографуватися в полі льону і конопель.
Триватиме фестиваль 3-4 липня. У ці дні для потенційних сільгоспвиробників льону-довгунця регіону передбачені виїзд на згадане поле, огляд спеціалізованої техніки для вирощування цієї культури, відвідування заводу первісної переробки луб’яних волокон, тематичний семінар, екскурсія по місту.
Дрес-код для участі у заході: вишиванка або лляний чи конопляний одяг.
Якщо ж учасники фестивалю продемонструють вишиванку з глухівського льону, організатори обіцяють їм гарантований подарунок.