15 та 16 липня в столиці пройде фестиваль MotoOpenFest. Основна локація заходу — автодром «Чайка».
Захід розпочнеться 15 липня о 12:00. Колона байкерів, до якої доєднається перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс та інші керівники міста, рухатиметься від Поштової площі через вулиці Хрещатик і Богдана Хмельницького, проспект Перемоги до автодрому «Чайка». О 14:00 там відбудеться парад байкерів. О 14:15 фестиваль офіційно відкриє мер Києва Віталій Кличко.
Спортивні змагання на «Чайці» стартують 15 липня о 14:40. На відвідувачів чекають видовищні змагання в дисциплінах GP Cup (о 15:00), Stunt Show (15:30), Moto Time Attack (15:40 — 17:30) і Moto Gymkhana (17:30 — 19:30).
16 липня об 11:00 відбудеться офіційне відкриття другого дня змагань. Перший заїзд Supermoto розпочнеться об 11:20, другий — о 13:40. О 15:00 на малому кільці автодрому пройде Stunt Show, а о 16:00 — заїзд Гандикап. Прокат картингу запрацює із 17:30.
Також усі охочі запрошуються на базу «Пирогово», де відбудуться заїзди з мото- й кантрі-кросу: 14 та 15 липня — з 10:00 до 17:00, 16 липня — з 9:00 до 15:00.
Музична програма розпочнеться 15 липня о 17:30 на основній сцені «Чайки» виступом українського гурту «W.H.I.T.E». Також на гостей очікують виступи: «People Inside», «Масса причин», німців «Emil Bulls», а завершать творчу програму найбільш очікувані гості з Фінляндії, переможці «Євробачення» — епатажні «Lordi».
У неділю з 16:00 виступатимуть гурти: «Відверто», «Роял Корвус», «Синоптик», о 20:00 — «Дай дорогу». Завершиться музична програма виступом о 21:30 відомого британського гурту «Ureah Heep».
Детальніше тут.