У Дружківці на Донеччині відбувся вже 10-й Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Зоряні малята», в якому взяли участь понад 650 дітлахів із усіх куточків прифронтового краю. Захід, організатором якого став благодійний фонд «Зірки та зіроньки», свого часу започаткували у Донецьку, а після окупації обласного центру проросійськими незаконними збройними формуваннями його проведення відновили у Краматорську і Дружківці. Зазвичай участь у ньому беруть діти віком від 3 до 7 років, які демонструють свої здібності у вокалі, хореографії, цирковому мистецтві. Цікаво, що на сцену досі виходять творчі колективи, які виступали ще на фестивалі у Донецьку: тріо народного театру пісні «Златиця» з Покровська, зразковий колектив танцю «Непосиди» з Бахмута.
Виступи юних талантів Донеччини оцінювало авторитетне журі з Києва. Його представник композитор і викладач Національної музичної академії Євген Петриченко вважає фестиваль одним із творчих майданчиків для тих обдарованих дітей, які прагнуть розвиватися. «Оцінювати трирічних дітей дуже важко, але я переконаний, що навіть у найменших учасників потрібно виховувати професіоналізм: як вони рухаються сценою, співають, чи є ритм. Точніше, ми ставимо оцінки не малим виконавцям, а викладачам, які готували їхні виступи», — каже він.
Усіх учасників «Зоряних малят» нагороджено пам’ятними медалями та цінними подарунками, а кращі з кращих отримали можливість виступити на столичній сцені, де невдовзі відбудеться наступний етап всеукраїнського фестивалю.