14—16 липня відомий львівський клуб FESTrepublic, розташований на території занедбаного заводу із виготовлення пляшок «Галичскло», проведе триденний фестиваль FESTrepublic Weekend. Організатори переконують, що це не фестиваль, де доведеться стояти за парканом, слухаючи улюбленого виконавця, а простір, в якому можна творити власну історію.

«З артистів можемо оголосити хіп-хоп локацію, яка заміксується з ірландським панком і такими виконавцями та діджеями, як Тулим, The Cancel & dj Shon і Kelush and the Bastards. В суботу серед всього іншого на музичній сцені виступить місцева гордість — гурт Somali Yaht Club, який зійдеться з ужгородським угаром від «Гуцул Каліпсо». Самій цікаво, як це виглядатиме», – поділилась з Cultprostir організаторка фестивалю Ляна Мицько.

Також на FESTrepublic Weekend проведуть ток-шоу про урбаністику; художниця Kinder Album запросить всіх гостей творити разом з нею; відкриються виставки робіт фотографів Андрія Бойко та Романа Бордуна і відбудеться пре-паті великого фестивалю графіті, під час якої будуть оформлювати локацію події.

Нічну програму електронної музики, яка пройде в недобудованому корпусі заводу пляшок, готують тернопільський фестиваль «Гамселить» і львівські організатори техно-вечірок ZAVTRA. Крім того, на даху клубу FESTrepublic влаштують тиху вечірку, що триватиме до ранку.

А 16 липня стане сімейним днем на FESTrepublic Weekend, до організації якого долучається «Видавництво Старого Лева».

Cultprostir