На запрошення управління туризму Запоріжжя в місто завітав ведучий популярної туристичної програми «Феєрія мандрів» Ігор Захарченко. Разом зі своєю командою він відвідав острів Хортицю, поспілкувався з козаками, взяв участь в театралізованій виставі, побував у музеї техніки «Фаетон», здійснив прогулянку Дніпром на байдарці та пройшовсямістом.
На основі зібраного матеріалу змонтують 40-хвилинну програму про історію, культуру, традиції та визначні місця міста Запоріжжя. Ігор Захаренко розповів, що для нього Запоріжжя є рідним містом, бо тут він навчався п’ять років. Програму хотів зняти давно. Мріяв розповісти глядачам про Запоріжжя й показати, що місто має не лише заводи, а й багато унікальних туристичних родзинок, які здивують навіть найвибагливішого мандрівника.