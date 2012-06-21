Федерація футболу України спільно з благодійним фондом «Розвиток футболу» започаткувала «Фестиваль чемпіонів» — дитячі футбольні змагання для команд футболістів 7-8 та 8-9 років. 15 червня на базі ФФУ стартував турнір, в якому 22 колективи 2009—2010 років народження виявлятимуть найсильніших у цих вікових категоріях.
Новий футбольний турнір, матчі якого проходять на території нещодавно відкритого навчально-тренувального комплексу міні-футбольних полів зі штучним покриттям НТК ім. В. Баннікова, проводиться за форматом «п’ять на п’ять» і покликаний популяризувати масовий футбол в нашій країні. Завдяки новоствореному «Фестивалю чемпіонів» діти, що займаються як у спортивних секціях, так і грають у футбол просто у дворі, матимуть змогу змагатися між собою та насолоджуватися улюбленою грою, а дитячо-юнацькі тренери відкриватимуть майбутніх «зірочок» спорту №1.
У церемонії відкриття дитячого футбольного свята взяли участь чимало почесних гостей, серед яких перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, технічний директор ФФУ Олег Протасов, очільник об’єднання «Вірні Збірній» Андрій Мацола, почесний президент фонду «Розвиток футболу України» Володимир Бандуров, голова ради фонду Юрій Почотний, Євгенія Кривоніс, директор з розвитку компанії «Небесна Криниця», що є постачальником питної води фестивалю, а також тренери юнацьких збірних команд України Сергій Попов, Василь Кардаш та Олег Кузнецов.
А ще «майбутніх чемпіонів» запросили восени відвідати відкрите тренування збірної України, аби ті могли на власні очі побачити, як «синьо-жовті» готуватимуться до завершальних матчів відбору ЧС-2018.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»