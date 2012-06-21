Фахівці департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА перевірили ефективність використання бюджетних коштів ПрАТ «Міжрайплемпідприємство», що в Токмацькому районі. Кошти з обласного бюджету господарство отримало за приріст поголів’я дійної череди корів у рамках програми розвитку галузі молочного скотарства в сільгосппідприємствах та обслуговуючих сільгоспкооперативах Запорізької області на 2014—2018 роки.
Так, у 2014 році ПрАТ «Міжрайплемпідприємство» приростило 30 голів корів, за які їм нараховано і виплачено із загального фонду обласного бюджету 150 тисяч гривень. На отримані кошти господарство закупило поголів’я великої рогатої худоби, зокрема нетелів української чорно-рябої молочної породи. Слід зазначити: до рівня минулого року (станом на 01.07.2017 року) поголів’я великої рогатої худоби зросло на 35 голів, зокрема на дев’ять корів.
Господарство, в якому утримується 185 голів великої рогатої худоби, в тому числі 70 корів, розпочало займатися тваринництвом, зокрема молочним скотарством, з лютого 2014 року. З початку року тут вироблено 68,8 тонни молока, що на 39,4 тонни більше, ніж торік. Фахівці департаменту відзначили: ці показники свідчать про ефективне господарювання, зокрема завдяки підтримці вищезгаданої програми.
Господарство продовжує розвиватися. Споруджує літній майданчик для доїння корів, приміщення для утримання молодняку великої рогатої худоби на 120 голів, реконструювало молочний блок. Також тут створено міцну кормову базу, зокрема цьогоріч вже заготовлено майже 200 тонн якісного сіна. За даними керівника підприємства Петра Борового, поточного року його господарство планує збільшити поголів’я дійної череди корів та продовжити участь у виконанні обласної програми.
ДОВІДКА «УК»
Задля стимулювання нарощування поголів’я великої рогатої худоби, в першу чергу маточного поголів’я корів, збільшення виробництва молока та м’яса в Запорізькій області діє «Програма розвитку галузі молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Запорізької області на 2014—2018 роки». Вона передбачає щорічне спрямування із загального фонду обласного бюджету 1 мільйона гривень із розрахунку 5 тисяч гривень за кожну прирощену голову дійного стада корів.