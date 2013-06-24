14 травня міністр фінансів України, керуючий від України в ЄБРР Сергій Марченко взяв участь у панельній дискусії, присвяченій підтримці України. Захід, який організував Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), відбувся в Лондоні.

У дискусії взяли участь президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо, канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз, міністр фінансів Ірландії Паскаль Донаг’ю. Обговорювали ключові виклики та можливості для України в умовах повномасштабної війни, зокрема адаптацію української економіки до воєнного стану, роль міжнародної спільноти в підтримці України під час війни та в післявоєнній відбудові, трансформаційний вплив війни як вимушеного каталізатора змін та реформ, шляхи залучення внутрішніх і зовнішніх інвесторів.

У виступі Сергій Марченко наголосив, що попри постійні виклики Україна зберігає фінансову стійкість та впроваджує важливі структурні реформи. За понад три роки повномасштабної війни українська економіка адаптувалась і постійно відновлюється. Після падіння ВВП на 28,8% 2022 року 2023-го та 2024-го економіка зростала — на 5,5% та 2,9% відповідно.

Сергій Марченко зазначив, що Україна разом з міжнародними партнерами продовжує вживати заходів для відновлення економіки, нарощування експорту, ефективного монетарного управління для стримування інфляції. Щоб забезпечити стабільність бюджетної системи, Міністерство фінансів запровадило необхідні заходи: оптимізацію видатків держбюджету, випуск військових облігацій та ефективну стратегію управління державним боргом.

Міністри фінансів країн-партнерів та президент ЄБРР обговорили шляхи залучення приватного іноземного капіталу як один із ключових інструментів відновлення. Міністр фінансів України означив пріоритетні напрями: «Нині одна з технологічних і динамічних галузей української економіки — оборонна промисловість. Ми продовжуємо інвестувати в її розвиток. Цей потенціал також можливо спрямовувати і в цивільні сектори. Міжгалузеві рішення можуть стати драйвером економічного зростання в умовах війни та після її завершення. Окрім того, серед пріоритетів залишаються енергетика та житловий сектор — це саме ті напрями, які мають велику потребу в інвестиціях та значний потенціал».

Міністр фінансів Ірландії зазначив, що поєднання української безпекової експертизи зі значним потенціалом у царині інновацій та підприємництва створює цінність не лише для самої України, а й для всієї Є,них інвесторів.

Партнери наголосили, що створення сприятливого середовища для розвитку приватного сектору та залучення інвестицій має передбачати міжнародну співпрацю у зміцненні енергетичної безпеки, модернізації інфраструктури. Особливу увагу було приділено потребі в інноваційних фінансових рішеннях, зокрема розширенню страхування інвестицій на випадок воєнних ризиків.

Джерело: Міністерство фінансів