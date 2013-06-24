Програма доступного іпотечного кредитування єОселя отримала фінансування на цей рік у повному обсязі. За оцінками «Укрфінжитла», вже до кінця року отримати пільгову іпотеку зможуть щонайменше 10 тисяч українських родин. Тому тим українцям, кому відмовили через брак фінансування, радять повторно подати заявку на кредит в Дії. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми бачимо, наскільки великим попитом користується програма серед людей. Вони хочуть будувати своє життя в Україні, попри війну. Тому Уряд разом з «Укрфінжитлом» знайшли можливості та залучили додаткові кошти на програму - як на відкритому фінансовому ринку, так і кредитні. Продовжуємо працювати, аби у майбутньому на цей напрям прийшли й міжнародні інвестиції», - зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних на вторинному або первинному ринку. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.

В «Укрфінжитлі» наголошують, що позичальники, які претендують на іпотеку під 7%, можуть обрати квартиру у будинку не старшому трьох років на момент укладання договору, або такому, що будується.

Довідково

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні минулого року. За цей час 2475 українських родин придбали власне житло на понад 3,4 млрд грн. Темпи видачі кредитів збільшилися в травні, коли програма почала відновлювати фінансування завдяки додатково залученим коштам.

Реалізовують єОселю Мінекономіки, Мінцифри, «Укрфінжитло» та Дія.