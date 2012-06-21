Під час робочої поїздки до Фінляндської Республіки віце-прем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з першим віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ цієї країни Тімо Сойні.
Вітчизняний урядовець поінформувала співрозмовника про агресію Росії на сході України та зухвалі й брехливі методи російської пропаганди. Іванна Климпуш-Цинцадзе подякувала за послідовну підтримку України Фінляндією та її участь у місії ОБСЄ. Тімо Сойні висловив повну підтримку санкцій проти РФ. «Російську агресію світ не повинен ігнорувати. Ми виступаємо за санкції. Вони працюють і мають бути збережені до повного виконання мінських угод. Це питання моралі та верховенства права», — однозначно висловився фінський високопосадовець. Окрім цього, сторони обговорили необхідність ефективної протидії кібератакам, допомогу Фінляндії в реформуванні системи української освіти, сусідній досвід у сфері енергоефективності, а також забезпеченні гендерної рівності в органах влади, повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра.
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