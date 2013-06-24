Фінляндія готується найближчим часом подати заявку на вступ до НАТО.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі телеканалу SVT заявила міністр закордонних справ Швеції Ан Лінде, пише Reuters.

«Ми більш-менш знаємо, що Фінляндія подасть заявку на вступ до НАТО. Це повністю змінює баланс. Якщо одна з наших держав вступить, напруження зросте», - сказала Лінде.

Відповідаючи на запитання про те, чи вступить врешті Фінляндія до НАТО, глава МЗС Швеції зазначила, що «про це можна говорити досить упевнено».

Очікується, що остаточне рішення про вступ до НАТО влада Швеції та Фінляндії ухвалять протягом найближчих кількох тижнів. “Вторгнення росії до України змусило Швецію та її східного сусіда Фінляндію переглянути своє переконання, що військовий нейтралітет - найкращий спосіб підтримки національної безпеки “, - наголошує Reuters.

Нагадаємо, Фінляндія планує за допомогою паркану посилити безпеку на своєму східному кордоні, де межує з росією, - наразі там розташована огорожа з колючого дроту.