Фінський оператор ліній електропередач Fingrid заявив, що імпорт електроенергії з росії до Фінляндії буде обмежений через геополітичну ситуацію, що змінюється.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Yle.

Пропускну здатність буде скорочено з нинішніх 1300 до 900 мегаватів найближчої неділі, 24 квітня.

Оператор Fingrid обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в геополітичній ситуації, що змінюється.

Крім того, надходження електрики з росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3. Експорт електроенергії з Фінляндії до росії залишиться на колишньому рівні.

Раніше стало відомо, що Нідерланди мають намір до кінця року відмовитися від російського газу та вугілля.

Як повідомлялося, 24 лютого президент росії володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Війська росії обстрілюють та руйнують ключові об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню, балістичних ракет, авіабомб.

Європейський Союз застосував уже п'ять пакетів економічних та індивідуальних санкцій проти росії та її чиновників та готує шостий пакет секторальних санкцій, який може охоплювати ключовий російський імпорт енергоносіїв.