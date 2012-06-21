Фінляндія в четверие названа найщасливішою країною світу за версією Організації об'єднаних націй. Про це йдеться у звіті організації.

У десятку найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Данія, Швейцарія, Нідерланди, Швеція, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія і Австрія. США опинилися на 14-му місці, Великобританія – на 18-й позиції, а Франція на – 20-й.

До переліку також потрапили Естонія (28-е місце) і Литва (29). З інших країн колишнього СРСР 33-тє місце в рейтингу зайняла Киргизія, Латвія виявилася на 34-му, Казахстан на 36-му, Молдова на 49-му, Росія на 60-му, Таджикистан на 62-му, Україна на 69-му, Грузія на 73-му.

При цьому найнещасливішими стали Зімбабве і Танзанія.

У рейтингу ООН береться до відома очікувана тривалість життя, соціальна підтримка, корупція та інші фактори.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»