Державна фіскальна служба України залишиться у підпорядкуванні Міністерства фінансів, але буде реформована, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
«На сьогодні ми бачимо таку модель: ДФС залишається в Міністерстві фінансів. Але службу треба перебудувати і повністю реформувати. Це повинен бути не каральний орган, а інтелектуальний, з серйозними і цивілізованими повноваженнями», – цитує прес-служба Кабміну Гройсмана.
За словами прем'єра, Фіскальна служба повинна підтримувати і захищати бізнес, а не створювати для нього штучні перешкоди.
При цьому Глава уряду вважає неприпустимим відродження ліквідованого Міністерства доходів і зборів.
Гройсман висловив надію, що виконуючий обов'язки голови ДФС Мирослав Продан зможе ввести нові системні зміни та сервіси для підтримки малого та середнього бізнесу.
«Потрібна повна модернізація митниці, і дуже багато чого потрібно зробити для технічного переоснащення. Буквально зараз буде оголошено тендер на закупівлю стаціонарних сканерів для митниці. Це буде означати тільки одне: щілин, через які можна проводити сірий імпорт або контрабанду, буде все менше і менше. Це матиме позитивний вплив і на українське виробництво», – сказав прем'єр.