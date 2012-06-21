На базі Запорізької обласної клінічної лікарні, де недавно створили відділення реабілітації, американські фізіотерапевти у межах проекту TEAM Ukraine провели другий етап тренінгу, в якому взяли участь 28 українських реабілітологів. Його тема — відновлення функцій руху пацієнтів з ураженням головного чи спинного мозку.
— На відміну від першого етапу нейрореабілітації, друга частина тренінгу була сфокусована на вивченні ходіння, — каже головний тренер курсу Марша Гринберг. — Його мета — навчитися повертати якість життя пацієнтам, підібрати для кожного індивідуальну програму реабілітації.
Разом з Маршею до Запоріжжя приїхали її колеги: клінічний менеджер Ліза Карол і координатор національного реабілітаційного госпіталю Ранчо Лос Амігос Клер Бікмен. Багатий досвід роботи з пацієнтами після інсульту, спинномозкової та черепно-мозкової травм дали змогу американцям передати свої знання фахівцям українських клінік, які вже самі виступають у ролі тренерів для колег.
Координатори проекту TEAM Ukraine в Україні розповіли, що головне в закордонній практиці реабілітації — її сфокусованість на пацієнтові, щоб зменшити його залежність від сторонньої допомоги.
Щороку у відділенні реабілітації Запорізької обласної клінічної лікарні проходять відновлення до 12 тисяч пацієнтів з різними захворюваннями та патологіями. Досвід американських фахівців сприятиме розробленню індивідуальних реабілітаційних карт, що дасть змогу врахувати їхні потреби.