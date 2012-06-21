Екс-чемпіон світу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер-молодший повертається на професійний ринг.
Про це повідомляє isport.ua.
Суперником непереможного американця стане дебютант в світі боксу Конор Макгрегор.
Після тривалих переговорів обидва спортсмени досягли домовленості про проведення бою.
Поєдинок відбудеться 26 серпня в Лас-Вегасі.
Дану інформацію підтвердив і сам Флойд Мейвезер-молодший. Зробив це на своїй сторінці в одній із соціальних мереж.
Гонорари за майбутньої бій передбачають $ 100 млн. При цьому відомо, що Мейвезер раніше відмовився від зазначеної суми за повернення на ринг.
Букмекери прогнозують перемогу Мейвезера нокаутом. William Hill дає на перемогу Флойда коефіцієнт 1.08, на перемогу МакГрегора - 7.00. Найбільш імовірною вважається перемога Флойда нокаутом - 1.91, його перемога за очками - 2.20. Перемога МакГрегора нокаутом - 8.00, за очками - 34.