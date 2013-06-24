Голова Фонду державного майна України Віталій Коваль під час участі в щорічній зустрічі інвесторів (Investors Annual Meeting) наголосив на відкритості Фонду для інвесторів та готовності до стратегічних змін у 2024 році. Про це повідомляє Урядовий портал.

“Ми розуміємо важливість інвестицій для відновлення економіки України після війни, тому беремо на себе зобов’язання бути відкритими та прозорими у взаємодії з інвесторами”, – заявив голова Фонду.

Віталій Коваль підкреслив, що Фонд, який контролює 1,5 мільйона об’єктів державної власності, включаючи нерухомість, виробничі потужності, порти, готелі, спиртові заводи та зернопереробні комплекси, прагне зробити ці активи доступними для інвестицій. За словами голови ФДМУ, це стратегічне завдання на наступний рік.

“1 гривня інвестицій створює додаткові 4 гривні для економіки, – пояснив Віталій Коваль. - Враховуючи це, ми підходимо до кожного об’єкта як до потенційної точки росту.”

Фонд державного майна, спільно з Урядовим офісом із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest, змінює підхід до інвестицій. “Держава володіє як занедбаними, так і ефективно працюючими активами. Перші – особливо brownfield-активи, тобто вже існуючі виробничі потужності або об’єкти нерухомості, які покинуті або економічно не завантажені, вигідні бізнесу через наявні там комунікації. Маємо можливість створити на основі таких об’єктів потужний рух індустріальних парків”, - наголосив Віталій Коваль.

Він зазначив, що в наступному році очікується передача Фонду великої кількості об’єктів від державних органів, які стануть доступні до приватизації. “Держава фокусується на ключовій компетенції – все, що непрофільне, ми будемо позбавлятися через аукціони,” – сказав очільник ФДМУ.

Він також повідомив, що в наступному році діяльність Фонду державного майна буде розширено шляхом приватизації великих державних активів, а також додаванням новими напрямками – орендою сільськогосподарських земель та продажем підсанкційних активів.

“Відкриваємо ринок оренди державних сільськогосподарських земель наступного року. Цілі кластери землі будуть виставлені через прозорі аукціони, - сказав Віталій Коваль. - Підсанкційні активи також будуть виставлені на аукціони. Ворог має втрачати власність, кошти від чого підуть на відновлення України.”

Він завершив промову закликом до інвесторів до відкритого діалогу: «Без бізнесу реформа держмайна не піде. Чекаємо ваших пропозицій».

Довідково

Investors Annual Meeting – це платформа для покращення діалогу між бізнесом та Урядом, що організували Офіс із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest та Торгово-промислова палата України.