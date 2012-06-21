Фонд держмайна (ФДМ) України на аукціоні 18 серпня реалізував блокувальний пакет акцій (25%) ПАТ «Київенерго» за стартовою ціною 759,6 млн грн, повідомляється на веб-сайті ФДМ.
Загалом продано 27 млн 91,071 тис. акцій за ціною 28,04 грн за шт. Оскільки на придбання цінних паперів претендував лише один учасник торгів, вони були реалізований за стартовою ціною.
Торги відбувалися на фондовій біржі ПФТС. Ім'я покупця не уточнюють.
Напередодні курс акцій Київенерго на Українській біржі підскочив на 9,24% — до 13 грн за штуку, проте була укладена одна угода за все з 500 акціями.
Котирування купівлі-продажу на кінець днів 17 серпня становили 11 і 13 грн за акцію відповідно, тоді як на момент оголошення біржових торгів Фондом держмайна наприкінці липня в Українській біржі були лише заявки на покупку за курсом 8 грн за акцію. Однак вранці в п'ятницю котирування покупки знову впали до 8 грн за акцію.