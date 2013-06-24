Голова Фонду державного майна Віталій Коваль під час участі у щорічній зустрічі інвесторів (Investors Annual Meeting) наголосив на відкритості фонду для інвесторів та готовності до стратегічних змін у 2024 році.

«Ми розуміємо важливість інвестицій для відновлення економіки України після війни, тому беремо на себе зобов’язання бути відкритими та прозорими у взаємодії з інвесторами», — заявив голова фонду.

Віталій Коваль підкреслив, що фонд, який контролює 1,5 мільйона об’єктів державної власності, зокрема нерухомість, виробничі потужності, порти, готелі, спиртові заводи та зернопереробні комплекси, прагне зробити ці активи доступними для інвестицій. За словами голови ФДМУ, це стратегічне завдання на наступний рік.

«1 гривня інвестицій створює додаткові 4 гривні для економіки, — пояснив Віталій Коваль. — З огляду на це ми підходимо до кожного об’єкта як до потенційної точки зростання».

Фонд державного майна спільно з Урядовим офісом із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Invest змінює підхід до інвестицій.

«Держава володіє і занедбаними активами, і такими, що ефективно працюють. Перші, особливо brownfield-активи, тобто вже наявні виробничі потужності або об’єкти нерухомості, покинуті чи економічно не завантажені, вигідні бізнесу через тамтешні комунікації. Маємо змогу створити на основі таких об’єктів потужний рух індустріальних парків», — наголосив Віталій Коваль.

Він зазначив, що наступного року очікують на передачу фонду великої кількості об’єктів від державних органів, які стануть доступними до приватизації.

«Держава фокусується на ключовій компетенції: всього непрофільного позбуватимемося через аукціони», — сказав очільник ФДМУ і повідомив, що наступного року діяльність Фонду державного майна буде розширено шляхом приватизації великих державних активів, а також додаванням нових напрямів: оренди сільськогосподарських земель та продажу підсанкційних активів.

«Відкриваємо ринок оренди державних сільськогосподарських земель наступного року. Цілі кластери землі буде виставлено через прозорі аукціони, — сказав Віталій Коваль. — Підсанкційні активи також буде виставлено на аукціони. Ворог має втрачати власність, кошти від чого підуть на відновлення України».

Він закликав інвесторів до відкритого діалогу: «Без бізнесу реформа держмайна не піде. Чекаємо ваших пропозицій».

Джерело: Фонд державного майна