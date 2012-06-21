Фонд китайської інтернет-компанії Alibaba Group - Yu'E Bao став найбільшим в світі фондом грошового ринку.
Про це повідомляють дані міжнародного рейтингового агентства Fitch, передає Finbalance.
"Yu'E Bao став найбільшим фондом грошового ринку в усьому світі всього за чотири роки. В кінці березня 2017 року обсяг активів під його керуванням досяг $167 млрд, перевищивши рівень в $150 млрд під управлінням JP Morgan US Government MMF ", - пише агентство.
Станом на кінець березня 2017 року на Yu'E Bao припадало 25% від усього внутрішнього грошового ринку Китаю.
Відзначається, що найбільша частка активів фонду Yu'E Bao припадає на строкові депозити. Фонд також управляє залишками на рахунках клієнтів платформи онлайн-платежів Alipay. Більше 99% активів фонду належить роздрібним інвесторам.