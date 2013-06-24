Міжнародні партнери продовжують активно долучатися до роботи Фонду підтримки енергетики України. Протягом останніх тижнів грантові внески надійшли від Швейцарії, Бельгії, Німеччини та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Окрім цього, внески анонсували Велика Британія (понад 16 мільйонів євро) та Німеччина (на загальну суму більш як 33 мільйони євро). Грантову угоду із Секретаріатом Енергетичного співтовариства про черговий грантовий внесок на суму майже 7 мільйонів євро уклала Данія. Отже, загальний обсяг зобов’язань спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнув 390 мільйонів євро.

«Ворог не полишає спроб атакувати українську інфраструктуру. Наші військові разом з енергетиками роблять усе можливе, щоб захистити енергетичні об’єкти. За кошти Фонду підтримки енергетики України закуповують обладнання для наших енергетичних компаній, щоб якомога швидше відновлювати електро- та теплопостачання для споживачів усієї країни», — підкреслив міністр енергетики Герман Галущенко.

На рахунок фонду фактично перераховано 229 мільйонів євро. Решта суми — анонсовані та формалізовані внески, надходження яких очікують найближчим часом, повідомляє Міненерго.