Федеральне міністерство економіки й захисту клімату Німеччини зробить внесок у 54,3 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Це результат співпраці між Міністерством енергетики України та Федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини. Зокрема, плідної спільної роботи очільників відомств Германа Галущенка та Роберта Габека.

«Німеччина – надійний друг і партнер України. Підтримка німецького народу, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни росії проти України, є надзвичайно важливою для енергетичного сектору. Дякуємо Німеччині за цю допомогу і працюємо над подальшим розширенням нашого енергетичного партнерства», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Кошти будуть надані у межах розширення Німецько-українського енергетичного партнерства для закупівлі енергетичного обладнання, необхідного для відновлення і ремонту українських енергетичних об'єктів.

Нагадаємо, Німеччина вже зробила найбільший внесок до Фонду підтримки енергетики України – 129,5 млн євро. Також у межах Німецько-українського енергетичного партнерства було надано додаткові 20 млн євро на фінансування закупівель та постачання технічного обладнання.