15 червня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч із директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Глава уряду подякував команді фонду за продуктивну роботу над першим переглядом програми розширеного кредитування обсягом 15,6 мільярда доларів і високу оцінку прогресу України. «Очікуємо, що досягнуту угоду на рівні персоналу схвалить рада директорів МВФ якнайшвидше. Це дасть змогу Україні отримати наступні 900 мільйонів доларів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Під час розмови сторони обговорили питання відновлення України. «Працюємо над залученням додаткових коштів від партнерів і розраховуємо, що конференція в Лондоні принесе результат», — зазначив глава українського уряду.