З початку поточного року з 454 тисяч фізичних осіб — підприємців, які подали заяву про зупинення своєї діяльності, 368,4 тисяч — протягом останніх років не здійснювали підприємницької діяльності. Про це повідомив директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк під час засідання Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності, передає прес-служба відомства.
«Це підприємці, які фактично перебували на загальній системі оподаткування та протягом останніх років не здійснювали підприємницької діяльності, не отримували доходів та не сплачували жодних податків», — сказав він.
«Вони припинили діяльність через прийняті зміни до закону №2464, які передбачають сплату фізособою — підприємцем 22% ЄСВ від мінімальної заробітної плати, навіть якщо не має ніякого фінансового результату», — зазначив пан Дроняк.
За його словами, з початку 2017 року закрилося лише 85,8 тис. підприємців, які справді провадили діяльність та сплачували податки. Водночас відкрилося 196 тис. нових підприємців.
Загалом, зазначив посадовець, на спрощеній та загальній системі оподаткування на сьогодні перебуває 1,65 млн фізичних осіб — підприємців, які здійснюють діяльність.