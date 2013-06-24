21 липня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у ефірі програми «Сніданок з 1+1» розповів про початок 2022/23 навчального року, передає Урядовий портал.

«Форма організації освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в регіоні. У громадах, що не демонструватимуть достатній рівень безпеки, освітній процес не розпочнеться в офлайн-форматі. Під час сигналу повітряної тривоги діти мають переходити до сховищ, це теж є певною умовою початку освітнього процесу. Розклад занять і тривалість визначає заклад, форма організації освітнього процесу буде визначатися в кожній громаді окремо», – зазначив Сергій Шкарлет.

МОН рекомендує за можливості запровадити змішану форму навчання в школах. Як зазначив Міністр, рішення прийматимуть спільно з батьками. Для тих, хто обере онлайн-навчання, будуть організовані окремі спеціалізовані класи.

«Вчора під час наради доповідали про загальну ситуацію, зараз це понад 23%, але з кожним днем ситуація покращується. Наразі заклади освіти проходять певний безпековий аудит», – відповів Сергій Шкарлет на запитання ведучих про кількість бомбосховищ у школах.

За словами Міністра, навіть у разі наявності в школі обладнаного сховища, батьки можуть відмовитися від очного навчання дитини та продовжити освітній процес дистанційно. Таке рішення батьки можуть приймати не колективно, а особисто, жодна дитина не буде відрахована та відсторонена від навчання.

«Не треба ніяких зборів. Для кожних батьків дитина є найціннішим скарбом. Якщо батьки побоюються вести дитину до школи – треба повідомити про це керівництво, яке зобов’язане забезпечити доступ до освітнього процесу в режимі онлайн. Після трагедії у Вінниці бажаючих перевести на онлайн-навчання дітей стало більше. Наразі немає сенсу збирати петиції, це можна вирішити в кожній конкретній школі та громаді», – зауважив Сергій Шкарлет.

Міністр повідомив, що навчання у ЗВО розпочнеться в різні дати. Для студентів із ТОТ і зон бойових дій, які вчилися на платній основі та втратили фінансову можливість продовжити навчання, будуть створені умови для безоплатного здобуття освіти.

«Уряд ухвалив розпорядження щодо компенсації витрат закладам вищої освіти за навчання здобувачів з ТОТ і територій активних бойових дій, які тимчасово втратити можливість продовжувати оплату. Наразі це майже 14 тисяч студентів, компенсація з резервного фонду буде здійснена», – прокоментував Сергій Шкарлет.

Міністр зазначив, що діти загиблих захисників і захисниць України в негайному порядку будуть переведені на місця державного замовлення. Студентів, які є внутрішньо переміщеними особами, будуть переводити на бюджет (у разі наявності вільних місць).

Нагадаємо, Уряд розподілив виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат ЗВО на підготовку фахівців.