Під головуванням Міністра енергетики України Германа Галущенка відбулось друге засідання робочої групи «Президентська формула миру: енергетична безпека». Участь в онлайн-заході взяли представники міжнародних дипломатичних місій в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Очільник Міненерго зазначив, що після відвертих маніпуляцій росії на газових ринках Європи увесь світ зрозумів важливість забезпечення безпеки енергопостачання і недопущення використання енергії як зброї.

«Після цього багато країн переосмислили те, що відбувається, і почали вживати жорстких заходів щодо монополіста. Починаючи від передачі газових сховищ, якими керували росіяни, закінчуючи введенням прайс-кепів і створенням міжнародних платформ щодо узгодження спільних дій у протидії шантажисту. Але нашою ключовою метою має стати не тільки усунення росії з ринку, а і недопущення її повернення на нього», - підкреслив Герман Галущенко.

Міністр запропонував учасникам робочої групи розглянути підготовлений українською стороною проект Концепції забезпечення енергетичної безпеки і спільно напрацювати механізми, які не дозволять використовувати енергію як зброю у майбутньому.

Напрацьовані Україною пропозиції передбачають, що відповідь цивілізованого світу на виклики енергетичній безпеці має бути комплексною - як на рівні окремих країн, так і на глобальному рівні.

Україні необхідне створення захисного «щита» для енергетичних об’єктів через системи та обладнання ППО, а також постачання і формування запасів обладнання в Європі для відновлення енергетичної інфраструктури. Також має забезпечуватись міжнародний нагляд за енергетичними об'єктами та взаємний захист, зокрема, враховуючи зони безпеки навколо ядерних об'єктів. Крім цього, необхідне інвестування в децентралізовані енергетичні системи, а також вивчення альтернативних шляхів постачання викопного палива, розширення потужностей з’єднань для полегшення обміну електроенергією.

На глобальному рівні необхідно заборонити політично мотивовану експлуатацію енергетичних ресурсів. Для цього, зокрема, потрібно розробити документи у межах міжнародного права, включаючи угоди та конвенції, оновити статути міжнародних організацій, а також посилити повноваження Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Крім цього, сприяння диверсифікації джерел імпорту енергії має вирішальне значення для зменшення ризиків залежності.

Впровадження цих комплексних заходів має сприяти досягненню таких результатів:

1. Підвищення надійності енергопостачання шляхом інвестицій у модернізацію електростанцій, розширення відновлюваних джерел енергії та збереження стратегічних резервів.

2. Зміцнення стійкості енергетичної інфраструктури. Модернізація мереж електропередачі, посилення графіків технічного обслуговування та впровадження суворих заходів безпеки захистять об’єкти енергетики від фізичних та кіберзагроз.

3. Диверсифікація торгівлі енергією та джерел зменшить залежність від одного постачальника.

4. Глобальна співпраця для недопущення енергетичної маніпуляції росії.

Нагадаємо, Україна також ініціює розроблення на основі Формули миру Президента Володимира Зеленського Концепції, яка дозволить забезпечити реальні механізми дотримання державами правил ядерної і радіаційної безпеки, а також сприятиме подальшому розвитку ядерної галузі.