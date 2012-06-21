Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про неприпустимість подальшого існування привілейованих каст у пенсійній системі. А також пояснив важливість застосування прозорих і єдиних для усіх правил при нарахуванні пенсій. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
«Донедавна пенсії призначалися за 15 різними законами, таким чином існували різні розрахунки пенсійного забезпечення. Наприклад, держслужбовець з 20-ма роками стажу держслужби отримував пенсію у розмірі 90% від останнього заробітку, а всі інші громадяни лише 40% від зарплати. Тобто, за однакового розміру стажу та однакового рівня заробітку пенсії для окремих категорій відрізнялися більш ніж вдвічі», – зазначив міністр.
Водночас законопроект щодо реформування пенсійної системи запроваджує чесні та прозорі правила визначення розміру пенсій для усіх громадян без огляду на статус та місце роботи, наголосив Рева.
Так, розмір пенсії кожного українця розраховуватиметься за такою формулою:
розмір пенсії = Сз * Ікз * Кс;
де Сз – розмір середньої зарплати в Україні за 3 роки перед зверненням за призначенням пенсії;
Ікз – індивідуальний коефіцієнт зарплати (співвідношення розміру отримуваної зарплати по відношенню до середньої зарплати, з якої сплачувалися внески);
Кс – коефіцієнт страхового стажу, який визначається як множник тривалості років стажу роботи особи на величину оцінки 1 року страхового стажу.
Уточнюється, що в разі реалізації заходів з осучаснення пенсій, пенсіонерам, кому пенсія вже призначена – використовуватиметься показник середньої зарплати, який використовується для призначення пенсії в 2017 році – показник за 3 роки – 2014, 2015 та 2016 роки. До того ж, наразі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35, а з 1 січня 2018 року становитиме 1, при цьому в результаті зміни коефіцієнту жодних змін розміру пенсій в сторону зменшення не відбудеться.
У відомстві поінформували, що єдині правила будуть впроваджені і щодо термінів виходу на пенсію. Зокрема, законопроектом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій з 1 січня 2018 року скасовуються особливі умови виходу на пенсію для усіх громадян, крім військовослужбовців, яким призначатиметься пенсійне забезпечення за вислугу років.
«Зміни торкнуться також механізму відшкодування роботодавцем витрат Пенсійного фонду на виплату пенсій, призначених на пільгових умовах (працівники, зайняті на роботах у шкідливих умовах за списком №1 та №2). Так, з 1 жовтня 2017 року буде замінено механізм відшкодування пенсій для таких категорій працівників за віком на пільгових умовах за рахунок сплати роботодавцем підвищеної ставки єдиного внеску розміром 15 та 7 відсотків», – уточнюється у повідомленні.
Нагадаємо, також сьогодні Рева заявив, що до кінця 2017 року передбачається прогнозоване зростання середньої заробітної плати на 37% – до 7100 гривень.