Для динамічного формування кадрового резерву необхідна широка інформаційна підтримка. Про це йшлося на нараді з питань реалізації експериментального проєкту щодо створення резерву працівників державних органів, освітньої та медичної галузей для роботи на деокупованих територіях. Вона відбулася під головуванням віцепрем’єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Учасники заслухали звіт про результати роботи інформаційно-комунікаційної системи «Резерв для державної служби на деокупованих територіях».

Платформа запрацювала місяць тому — 3 липня 2023 року. За цей час зареєстровано 1445 анкет. 1290 кандидатів уже зарахували до кадрового резерву. Серед них є люди з науковим ступенем, вченим званням, які мають досвід управлінської роботи тощо.

За сферами професійної діяльності 52% кандидатів обирають адміністративне керівництво. Також є багато претендентів за напрямами державний нагляд і контроль, аудит, запобігання корупції тощо.

Частина претендентів — державні службовці або посадові особи місцевого самоврядування. Тож у разі потреби вони зможуть пройти перепідготовку за державним замовленням у Вищій школі публічного управління.