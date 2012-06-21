Техніка – кращий друг сучасної людини, що перетворює сірі будні на свято. Правда ці друзі мають недолік ламатися у найвідповідальніший момент. Ваш комп'ютер може бути дорогим і потужним до нескінченності, але це не є гарантією того, що він зламається саме тоді, як ви відкриєте і поставите на стіл новий. Так що доведеться підготуватися і обдумати план дій у разі екстрених обставин.

Лагодити або викинути – особистий вибір кожного. Але не завжди радикальні рішення будуть виправданими: власники недооцінюють потенціал своєї техніки і віддають «мертві» пристрої на утилізацію. Сьогодні купити ігровий комп'ютер у розстрочку можна хоч серед ночі, але як же прикро усвідомлювати потім, що можна було би обійтися без настільки радикальних рішень, якби сумлінний майстер дав правдивий висновок про діагностику.

Перше, що потрібно запам'ятати, щоб не потрапити на гачок недобросовісних майстрів – ніколи не давайте згоду на ремонтні роботи без попередньої діагностики і наявності акта перевірки. Людина в стані стресу, яка бажає якомога швидше отримати на руки відремонтовану техніку, забуває про ці елементарні правила і потрапляє у звичну ситуацію: ви віддаєте техніку на руки, вам кажуть одну ціну за ремонт, через день вам телефонують і кажуть «варто замінити це, це і це, а коштувати все буде в п'ятеро дорожче». Сумлінний майстер, який цінує свою репутацію і не хоче втратити клієнтів ніколи не говоритиме вам про поломки, без попередньої діагностики (крім зовсім очевидних випадків). На цьому етапі, вам можуть сказати тільки попередню вартість робіт і за вами залишиться рішення віддавати пристрій у ремонт тут або в більш бюджетну майстерню.

Другий нюанс стосується власників дорогої техніки: перед здачею в роботу, вимагайте опис комплектуючих – не підкованих у технічних питаннях користувачів легко обдурити і замінити дорогий процесор на більш дешевий аналог, тому що навряд чи власник ПК загляне під корпус комп'ютера перевіряти чи там оригінальні деталі. Не соромтеся перевірити в майстерні, чи все на місці: сервісний центр з доброю репутацією навряд чи образиться на таке прохання, а ось шахраїв таке прохання може змусити понервувати.

Який сервісний центр краще вибрати?

Виробники комп'ютерної техніки вказують у документації адреси локальних сертифікованих сервісних центрів, які працюють з вашою технікою: якщо робоча станція в кредит, який ви виплатили багато років тому, несподівано зламався – звертайтеся до майстрів з адресної книги виробника. Сертифіковані майстерні найшвидше знайдуть рідкісні, а головне оригінальні запчастини, відповідно і ремонт не затягнеться надовго.

Також хочемо поділиться однією опцією гарантії, про яку не знають багато споживачів побутової техніки: поломки товару, що знаходиться на гарантії, ви можете звернутися за обслуговуванням як до продавця, так і до самого виробника. Перш ніж здати товар на ремонт, техніка потрапить на діагностику в сервісний центр продавця, і лише потім, її передадуть на ремонт у сервісний центр виробника. Звернувшись безпосередньо до виробника, ви уникнете цієї бюрократичної процедури, техніки потрапить безпосередньо виробнику, обминувши чергу на діагностику у продавця.

З приватними власниками комп’ютерів, ситуація може бути трохи складнішою: великі мережеві сервісні центри стежать за своєю суспільною репутацією і можуть запропонувати величезну кількість послуг, щоб залучити ще одного потенційного клієнта. Але ремонт техніки – це не бренд, а люди які його здійснюють, нерідко мають не кваліфікований досвід роботи.

Ймовірно, що після такого ремонту та діагностики, доведеться придбати моноблок у розстрочку, навіть якщо всі шанси допомогти вашому вірному робочому ноуту були, але великий сервісний центр зафіксує у своїй документації, що все дуже безнадійно, щоб зберегти свою репутацію. Найкраще, обзавестися кількома корисними контактами від знайомих поки ваша техніка працює бездоганно, щоб в екстрених ситуаціях звернутися до того фахівця, який дійсно зможе вам допомогти швидко і якісно полагодити пристрій.

Василь СЕМЧУК,

для «Урядового кур’єра»

