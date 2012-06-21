На 24-му Форумі видавців у Львові, який проходитиме 13—17 вересня, очікується близько 200 видавництв і книготорговельних організацій, понад 1100 авторів, інтелектуалів, художників та культурних діячів з України та інших країн. Про це повідомляє сайт Форуму.
Згідно з програмою, найбільша книжкова і літературна подія Центрально-Східної Європи передбачає Національний книжковий ярмарок, Міжнародний літературний фестиваль, Всеукраїнський бібліотечний форум, Благодійну акцію «Третій вік: задоволення від читання», під час якої збиратимуть книжки для потреб бібліотек сходу України.
Звісно ж, «родзинкою» заходу буде визначення переможців та церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму». Цього року цей конкурс має оновлену концепцію.
«Ми вирішили розширити географію оцінювання книжок. Тому у 2017 році засідання журі проходитимуть у трьох містах України: Львові, Києві і Харкові, а остаточне визначення переможців конкурсу відбудеться на завершальному засіданні журі у Львові 12 вересня. Склад журі також зміниться: кожне з трьох регіональних журі складатиметься з 8 осіб, а саме — голови регіонального журі, людини Книги, людини Науки, людини Мистецтва, людини Слова, людини Діла, людини Освіти та людини Міста», — зазначає секретар конкурсу «Найкраща книга Форуму-2017» Анастасія Ковалишин.
Книжки оцінюватимуться в межах 14-ти номінацій: від класичної літератури до довідкової.
Серед спеціальних гостей Форуму Генрі Марш (Британія), Філіп Сендс (Британія), Пітер Х. Фогтдаль (Данія), Ян Ванер (Німеччина), Вольф Москович (Ізраїль), Віктор Радуцький (Ізраїль), Богдан Анджей Здроєвський (Польща), Вітольд Шабловський (Польща), Ізабелла Хруслінька (Польща), Гжегож Касдепке (Польща), Алісія Гарріс (США), Ярослав Шимов (Чехія/Білорусь), Андрей Шарий (Чехія/Росія), Оксана Забужко, Сергій Жадан, Йосиф Зісельс,Уляна Супрун, Лілія Гриневич, Євген Нищук, Павло Клімкін.
Захід проходитиме за підтримки: Міністерства культури України, Посольства США в Україні, Міжнародного фонду «Відродження», ГО «Українська Галицька Асамблея».