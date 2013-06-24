Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Президент України Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять тих, хто віддав життя за демократичний вибір країни під час Революції Гідності. Вони поставили лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва.

«Дякуємо всім, хто боровся і продовжує боротися за наше вільне та європейське майбутнє. Світла пам’ять Героям», — сказав Денис Шмигаль під час покладання квітів до Хреста Небесної Сотні, повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Як повідомляє Укрінформ, цей день відзначаємо щороку 20 лютого згідно з указом Президента від 11 лютого 2015-го «Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

Саме цими днями під часРеволюції Гідності2014 року протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло піка. Із 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей — 78, після 20 лютого внаслідок поранень померли ще понад 20 протестувальників.