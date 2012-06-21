Експозиція присвячена звичайним учасникам Майдану, а також їхнім спогадам про ключові події та їхні наслідки. Куратором виставки, яка відкриється 16 вересня в рамках літературного фестивалю Kapittel, стала арт-менеджер Катерина Тейлор, автором і редактором текстів — Гліб Гусєв, головний редактор книги Euromaidan: History in the Making, повідомляє Укрінформ з посиланням на Art Ukraine.
«Ми спробували розповісти про зиму 2013—2014 років, про причини революції та її наслідки через її безпосередніх учасників, — пояснює кураторка виставки Катерина Тейлор. — Для експозиції ми підібрали 54 знімки, які показують, як з’явився і трансформувався Майдан — з вуличного мітингу в укріплений табір — і хто його населяв. При цьому ми навмисно не брали знімки політиків. Нас цікавили ті, хто зробив революцію «знизу».
До експозиції увійшли знімки українських і європейських фотографів. Серед них: Олександр Клименко, Максим Дондюк, Джефф Мітчелл, Дмитро Ларін, Сергій Лойко, Костянтин Чернічкин та інші. Також спеціально до виставки учасники революційних подій записали на відео свої спогади про ті дні.
За словами редактора виставки Гліба Гусєва, українська революція особливо цікава з погляду соціології: «На щастя, на Майдані працювали соціологи і у нас достатньо даних про те, хто виходив на вулиці, — розповідає він. — Спеціалісти виділяють у протесті три фази: «Мітинг», «Табір» і «Січ». На такі три блоки ми і розділили експозицію. Ми відібрали характерні знімки і розповіли, хто робив революцію, як вони її робили і чому перемогли».
Kapittel — це некомерційний літературний фестиваль, який проводять з 1995 року в місті Ставангер, «нафтовій столиці» Норвегії. Цього року форум фокусується на революціях: від європейської Реформації і революції 1917 року до Арабської весни і Революції гідності.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»