Від Армії дронів на фронт передали нову партію безпілотників — 1740 БПЛА українського виробництва та «пташок», які стоять на озброєнні країн НАТО. Їх відправляють на фронт, щоб технологічно підсилити військових та планувати нові бойові операції з використанням дронів. Про це повідомляє Урядовий портал.

«У сфері БПЛА вже відбувається технологічна революція. За останній рік виробництво дронів масштабували в 100 разів, понад 200 українських компаній почали виробляти дрони, Уряд виділив бюджет на БПЛА. Щотижня ударні роти БПЛА Армії дронів продовжують встановлювати нові рекорди й знищувати ворожу техніку. Сьогодні передаємо нову партію безпілотників на фронт. Це розвідувальні, FPV-дрони, мавіки, матрікси, Вампіри, авіаційні комплекси Пінгвін та інші БПЛА, роботу яких вже скоро відчує ворог», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До нової партії дронів входять, зокрема, розвідувальні дрони українського виробництва Лелека, безпілотний авіаційний комплекс Авенджер, ударні коптери R-18 та Вампіри, які вже довели свою ефективність у знищенні ворожих систем ППО, машин, складів. Також передали 414 оптико-електронних комплексів Сова, що дають змогу спостерігати за ворогом, виявляти ворожі позиції мінометів.

«Дрони вже неодноразово доводили свою ефективність на передовій — вони знищують склади з боєприпасами, вартісну техніку окупантів, виявляють їхні позиції, дають змогу працювати далеко в тилу ворога. І ми робимо все можливе, щоб наші захисники не відчували дефіциту в безпілотниках. Вже закупили для військових тисячі дронів, і з кожним днем на фронті їх ставатиме більше. І надзвичайно важливо, що якісні та ефективні безпілотники пропонують саме українські виробники», — зазначив Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.