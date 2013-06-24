Франція надасть 10 мільйонів євро для ліквідації наслідків атаки російського дрона на арку НБК, кошти надійдуть на Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля і будуть спрямовані на відновлення Нового безпечного конфайнмента. Про це повідомила міністр захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук на своїй фейсбук-сторінці.

«Про надання коштів ми домовилися зі спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єром Ельброном під час його візиту в Чорнобильську зону відчуження у квітні цього року. Загалом діалог щодо підтримки Францією Чорнобильської зони відчуження із П’єром Ельброном ми ведемо з лютого 2025 року», — зазначила міністр.

Відповідну угоду про внесок підписали спеціальний уповноважений Президента Франції з питань економічної допомоги та відбудови України П’єр Ельброн та віцепрезидент ЄБРР з питань політики та партнерств Марк Боуман на бізнес-форумі в Лондоні. Це важливий крок у зміцненні співпраці України та Франції в галузі ядерної безпеки та відновлення екологічної стабільності в Чорнобильській зоні.

«Франція активно залучена до ліквідації наслідків удару з перших днів після атаки. Арка НБК — об’єкт, до створення якого було залучено багато французьких компаній та фахівців. Триває активна робота щодо оцінки пошкоджень і напрацювання плану відновлення функціональності арки. Дякую Французькій Республіці за послідовну підтримку. Вдячна П’єру Ельброну за співпрацю та оперативне реагування на наші запити. Працюємо над відновленням арки та посиленням ядерної безпеки Європи», — додала Світлана Гринчук, повідомляє Міндовкілля.