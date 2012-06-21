Скорочуючи частку ядерної енергетики, Франція до 2025 року може закрити 17 ядерних реакторів. Про це заявив міністр комплексних екологічних перетворень Ніколя Юло, повідомляє Le Figaro.
Всього на території Франції 58 реакторів різної потужності. Вони розподілені між 19 АЕС.
«З моменту, коли було оголошено, що частка атомної енергії у виробництві електроенергії буде скорочена на 50% всім стало зрозуміло, що для досягнення цієї мети нам потрібно буде закрити кілька реакторів» – сказав Юло.
«Це може бути щонайменше 17 реакторів» – додав міністр.
Скорочення частки атомної енергетики стало однією з цілей президента Еммануеля Макрона після вступу на посаду.
Нагадаємо, Україна веде переговори з однією з найбільших компаній Франції Engie SA про будівництво гігантської сонячної електростанції, вартістю 1,25 млрд доларів у зоні відчуження.