У Франції лікарям вдалося повернути до тями чоловіка, який перебував у вегетативному стані 15 років.
Лікарі застосували до 35-річного чоловіка, постраждалого в автомобільної аварії, експериментальну терапію – стимуляцію блукаючого нерва. У груди пацієнта вживили імплант нервового стимулятора.
Протягом місяця чоловік почав реагувати на прості вказівки – повернути голову й стежити очима за предметом.
За словами експертів, результати дослідження є дуже корисними, але спостереження потрібно провести і на інших хворих.
Блукаючий нерв з'єднує мозок з багатьма частинами тіла і допомагає керувати автоматичними або підсвідомими функціями, такими як увага і неспання.
Через місяць після стимуляції блукаючого нерва мама пацієнта повідомила, що у нього покращилась спроможність не спати, коли психотерапевт читає йому книгу.
Сканування мозку також показало це поліпшення, повідомляє журнал Current Biology.
Крім того, пацієнт почав реагувати на «загрозу».
Наприклад, коли голова лікаря раптово наближалася до його обличчя, він реагував здивуванням, широко розплющивши очі.
Що таке вегетативний стан
Людина не спить, але не має жодних ознак притомності. Вона може відкривати очі, прокидатися і засинати з регулярними інтервалами і мати базові рефлекси; вона також може регулювати серцебиття та дихання без сторонньої допомоги.
У вегетативному стані людина не проявляє жодної значущої реакції, такої як спостереження очима за об'єктом або реагування на голоси. Вона також не проявляє ознак емоцій.
Тривалий або стійкий вегетативний стан – це коли людина перебуває у ньому понад чотири тижні.
Постійний вегетативний стан визначається тривалістю у понад шість місяців, якщо він викликаний нетравматичним ушкодженням головного мозку, або тривалістю у понад 12 місяців, якщо він спричинений травмою головного мозку (такою як удар по голові)
Якщо людина перебуває в постійному вегетативному стані, її одужання є майже неможливим, але є винятки.